ГДБОП задържа дилър на кокаин и клиент по време на сделка във Варна (Снимки)

Две групи, занимавали се с разпространение на кокаин във Варна, са били разбити при две отделни акции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" в рамките на десетина дни. При операциите са задържани общо седем души, а антимафиотите са иззели близо половин килограм кокаин, близо 96 000 евро в брой, боеприпаси, електронни везни и мобилни телефони.

Последната специализирана операция е проведена на 8 юли. Двама мъже са били задържани в момент на сделка с кокаин, а малко по-късно е арестуван и трети участник, за когото разследващите са събрали данни, че е съхранявал наркотиците в дома си.

При последвалите претърсвания в жилища и автомобили служителите на ГДБОП са открили около 223 грама кокаин, разпределен в различни по големина пресовки и пликчета. У предполагаемия дилър са намерени още две дози с общо над 11 грама наркотик, подготвени за продажба.

Иззети са също 900 евро в брой, електронна везна със следи от кокаин и няколко мобилни телефона.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Варна. Двама от задържаните вече са привлечени като обвиняеми и остават в ареста за срок до 72 часа.

Само няколко дни по-рано, на 29 юни, антимафиотите са провели друга успешна операция срещу разпространението на кокаин в морската столица.

Тогава са задържани четирима мъже. Двама от тях са били арестувани по време на сделка с наркотик, а останалите двама са заподозрени като организатор на групата и негов съучастник.

При претърсванията в жилищата и автомобилите им разследващите са открили над 227 грама кокаин, приблизително 95 000 евро в брой, три електронни везни със следи от наркотично вещество, мобилни телефони и 46 боеприпаса от различни модели и калибри.

По това разследване трима души вече са обвинени за участие в организирана престъпна група и разпространение на наркотици, а един от тях ще отговаря и за незаконно държане на боеприпаси.

Съдът е уважил искането на прокуратурата и е оставил тримата обвиняеми за постоянно в ареста.

И двете разследвания продължават, като се изяснява дали задържаните са свързани с по-широка мрежа за разпространение на кокаин във Варна и региона.