Съдят мъж, пребил и заплашил да убие майка си в София

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 56-годишен мъж, обвинен в нанасяне на лека телесна повреда и отправяне на закана с убийство към майка си при условията на домашно насилие, съобщават от прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства, на 8 юли около 17:10 часа в София обвиняемият с инициали Г.С. удрял с врата по ръцете и предмишниците на майка си, като ѝ причинил лека телесна повреда. След това, държейки мотика над главата ѝ, той се заканил с думите: „Ще те утрепам! Ти жива няма да си, тука до 2-3 дена ще те утрепам!".

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда и закана с убийство, извършени в условията на домашно насилие. За тези престъпления Наказателният кодекс предвижда наказание „лишаване от свобода".

От прокуратурата посочват, че обвиняемият и пострадалата живеят на един адрес. Поради опасност да извърши друго престъпление той е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".