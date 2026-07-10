За ден 23 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

107 584 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 3-9 юли 2026 г. Извършен е контрол на 110 520 водачи и пътници.

Съставени са 30 222 фиша и 31010 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

В рамките на изминалата седмица са установени общо 183 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. от тях 93 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 90 - с над 1,2 на 1000, а 12 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 27 водачи, 22 са отказали да бъдат тествани.

17144 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20048 водачи и пътници.

Съставени са 4770 фиша и 480 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, 7 са отказали тестване.