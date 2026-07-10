Бургаският държавен университет открива филиал за обучение на медицински сестри в Добрич

Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" открива филиал в Добрич за обучение на медицински сестри, реши на последното си заседание Министерският съвет след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище.

Във филиала ще се обучават общо 60 студенти в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър" по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра" от професионално направление „Здравни грижи". Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет и ще бъде допълван с кадри от региона.

"Откриването му е важна стъпка към осигуряване на повече здравни специалисти и подобряване на достъпа на хората от региона до качествени медицински услуги и е в резултат на доброто междуинституционално сътрудничество на местно и на национално ниво. Положително становище за увеличаване броя на студентите в специалност „Медицинска сестра" даде Министерство на здравеопазването, а обучението ще се осъществява в аудитории, зали и специализирани кабинети, предоставени на университета база от община Добрич, както от акредитирано лечебно заведение и медико-социални структури на територията на грас Добрич. Ръководството на Бургаския държавен университет предвижда пълен достъп на студентите и преподавателския състав от филиала в Добрич до материално-техническите и информационни ресурси на висшето училище", се казва още в решението на Министерския съвет. Филиалът ще бъде разположен в сградата на бившето училище „Никола Вапцаров" в Добрич.

Кметът на община Добрич Йордан Йорданов определи като „важна стъпка за целия регион" решението на Министерския съвет.„Това е резултат от близо седем години работа, която даде реален резултат", заяви той. „Струваше много усилия и много работа на много хора – не само на общината, а и на народни представители, ръководството на Бургаския държавен университет, Националната агенция за оценяване и акредитация, болницата в Добрич и още много институции", подчерта кметът.

Йорданов изрази надежда, че Народното събрание скоро ще даде окончателното си одобрение, за да може филиалът да започне прием на студенти. Според него това ще създаде възможност повече млади хора да се обучават и да останат да работят в региона.Кметът съобщи, че общината вече е изпълнила всички изисквания по подготовката на базата за обучение. „Сградата е напълно ремонтирана, всички забележки на акредитационната комисия са отстранени и сме готови да посрещнем бъдещите студенти. След окончателното решение на Народното събрание ще започне процедурата по обявяване на приема съвместно с Бургаския държавен университет", допълни Йорданов.

„Предстои последният етап – решението да бъде одобрено от Народното събрание. Това ще даде възможност още от учебната 2026/2027 година първите 15 студенти да започнат обучението си в Добрич", каза народният представител от област Добрич Деница Сачева. „Това е действително завършена кауза, за която работихме много години", каза бившият народен представител от БСП от област Добрич Мая Димитрова.