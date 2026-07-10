Тир пак проби мантинелата на АМ "Тракия", един е загинал, а двама са ранени (Снимки)

Тир пак проби мантинелата на магистрала "Тракия" и уби човек, след като влезе в насрещното. Жестокият удар станал днес около 14,06 часа на 312 километър от магистралата. Той се пада преди село Железник, община Карнобат.

Камионът се е движел в посока София. След като загубил контрол над машината, шофьорът пробил мантинелата и ударил 2 коли. По първоначални данни при катастрофата е загинал един човек, който още е затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени, съобщиха от ОД на МВР-Бургас. За тях е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Към момента трафикът по автомагистрала "Тракия" се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.

Подобен инцидент имаше и на 24 юни. Тогава на АМ "Тракия", но край Ямбол, шофьор на тир изгуби контрол над камиона и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

След катастрофата през юни вътрешният министър Иван Демерджиев поиска проверки на всички мантинели в страната. Той обясни, че за в бъдеще МВР ще проверява при всяка катастрофа с ранен или загинал не само шофьорите, но и пътя. Това включва както крайпътни дървета, така и мантинели, храсти, качеството на настилката и други. Само за юни например вътрешното ведомство изпратило над 1400 писма до стопаните на пътя с препоръки какви проблеми по тях да отстранят. Ако не го направят, МВР ще ги даде на прокуратурата.

Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС

Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС