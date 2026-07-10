След близо 7 години разследване: Разследването по банковата афера за над 1 млн. лв. е към края си

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Очаква се обвинителният акт да бъде внесен във Варненския окръжен съд още тази есен

Шест години и половина след разкриването на една от най-големите банкови злоупотреби във Варна, разследването срещу бившата банкова служителка Невена Йорданова навлиза в заключителната си фаза. Защитата очаква обвинителният акт да бъде внесен в съда още през есента, като междувременно прокуратурата е променила част от обвинението.

"Има значение, че е променен обвинителният акт спрямо другия обвиняем. Променена е правната квалификация и участието му в делото. Всичко тук има значение", коментира пред "24 часа" адвокат Рада Лилова, която защитава Йорданова.

По думите ѝ досъдебното производство вече е изчерпало почти всички доказателствени действия.

"Мисля, че тази есен ще има развитие. Вече сме изчерпали доказателствените искания", каза още Лилова.

Хиляди страници доказателства

Една от причините за продължителното разследване е огромният обем материали по делото.

"Става дума за хиляди страници. Делото е между 16 и 17 тома. Само една експертиза е няколко хиляди страници. Има огромно количество банкови справки, документи, разпечатки на телефонни разговори – само те са около хиляда страници", обясни адвокатката.

Според нея допълнително забавяне създава и различната практика между съдилищата.

"Във Варна делата се сканират, а в София няма такава практика. Това със сигурност води до техническо забавяне, когато се работи с подобен обем материали", посочи тя.

Защитата не смята, че разследването се бави умишлено.

В момента Невена Йорданова няма мярка за неотклонение.

"Отдавна приключихме с мерките. Тя работи и живее нормално", каза защитничката ѝ.

На въпрос с какво по-точно се занимава в момента, Лилова отказа да даде подробности.

"Ако бъде внесен обвинителен акт, делото ще се гледа единствено в Окръжния съд във Варна", уточни адвокатката.

Случаят с Невена Йорданова избухна на 25 ноември 2019 г., когато голяма банка подаде сигнал до прокуратурата за неправомерно отклоняване на средства от сметки на свои клиенти. Според обвинението тогава 38-годишната служителка от отдел „Банкиране на дребно" във варненския офис на известна банка е успяла в продължение на близо две години да източи над 1 022 000 лева от сметките на 19 вложители.

Разследването твърди, че парите били изпращани чрез куриерски фирми на Сергей Михайлов от монтанското село Мокреш, с когото Невена се запознала в интернет. По думите ѝ средствата били необходими, за да помогне на мъжа да изплати дългове към лихвари. Самият Михайлов обаче признава, че е получил едва около 15 000 лева и също е привлечен като обвиняем.

Още при първото си явяване пред съда Невена Йорданова беше доведена под засилена охрана.

Единственото, което каза тогава пред магистратите, беше: „Съжалявам". В същия ден стана ясно, че пред ръководството на банката е признала за злоупотребата и е подписала запис на заповед за близо 1,5 млн. лева.

Първоначално тя остана осем месеца в ареста, след което съдът промени мярката ѝ в домашен арест с електронно наблюдение. По-късно домашният арест беше заменен с парична гаранция от 20 000 лева, която впоследствие бе намалена на 1000 лева, а накрая отпадна напълно. От години Йорданова е без мярка за неотклонение.

През цялото разследване защитата ѝ настоява, че случаят е далеч по-сложен от първоначално представеното и че тя може да е била използвана като част от по-голяма схема за източване на банки. Според адвокат Рада Лилова делото съдържа данни, които не съответстват на версията, че другият обвиняем е действал сам.

Особено любопитен момент в разследването е големият обем любовна кореспонденция между Невена и интернет приятеля ѝ. Според защитата писмата са написани на висок интелектуален стил, който не съответства на образованието и грамотността на Сергей Михайлов.

„Никой не може да ме убеди, че неграмотен човек може да пише такива писма. Очевидно някой друг стои зад тази кореспонденция", коментира адвокат Лилова.

През годините по делото бяха назначени множество съдебно-счетоводни експертизи, разкривана бе банкова тайна, анализирани бяха хиляди банкови операции, телефонни разпечатки и електронна кореспонденция. Според защитата само една от експертизите е няколко хиляди страници, а цялото дело вече надхвърля 16–17 тома.

Прокуратурата на няколко пъти посочваше, че разследването е към своя край, но заради огромния обем доказателства, смяната на водещия следовател и извършването на допълнителни експертизи срокът нееднократно беше удължаван.

Според източници, запознати с разследването, през годините са проверявани и други лица, а разследващите са работили по различни версии, включително дали Невена Йорданова не е била използвана от организирана група, която се възползва от слабости в банковите системи, докато отговорността остава върху редови банкови служители.

Преди две години репортер на „24 часа" откри Невена Йорданова в дома ѝ – апартамент в центъра на Варна, и я помоли за коментар. Тя обаче любезно отказа да говори пред медията.

Днес, близо седем години след началото на разследването, защитата очаква обвинителният акт най-накрая да бъде внесен в Окръжния съд – Варна, където делото ще започне по същество.