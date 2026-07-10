Във Варна продължава ремонтът на търговския кораб, поразен от дрон в Черно море (Видео, снимки)

Продължава ремонтът на търговския кораб U STORK, поразен от дрон в Черно море, във варненски завод. Това е вторият кораб, който пристига на ремонт във Варна след атака с безпилотни летателни апарати. Атаката е извадила от строя всички навигационни системи на плаващия под флага на Панама контейнеровоз. Видео: Орлин Цанев

U STORK е построен през 1995 г. Корабът плава под флага на Панама. Съдът има дължина 101 м., широчина 18.2 м. и дедуейт 5291 т. Базирани в Португалия компании са собственик и мениджър на контейнеровоза.

СНИМКА: Орлин Цанев