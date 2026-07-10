Проверяват обществена поръчка за ремонт на пътища в Кърджалийско за 9,3 млн. евро

Обществена поръчка за близо 9,3 млн. евро за ремонт на общински пътища в Кърджали е влязла в полезрението на икономическата полиция заради съмнения за оскъпяване на една от позициите с 449 хил. лв. без ДДС. Проверката се извършва от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Кърджали, съобщи на пресконференция началникът на отдела гл. инспектор Радослав Узунов. Той поясни, че поръчката, обявена през 2024 година, е разделена на пет обособени позиции и е възложена на две фирми. Проверяват се договорите, спечелени от "ПСП Строй" АД и ДЗЗД с участници "Герт Груп" ЕООД и "Сенстрой" ЕООД за ремонта на междуселски пътни отсечки Бойно – Велишане и Скалище – Орешница, както и пътя за село Енчец, по който все още се работи.

Съмненията са породени от установени разлики в количествено-стойностните сметки. Според проверяващите за едни и същи строително-ремонтни дейности са заложени различни единични цени, което е довело до увеличение на стойността на една от позициите с 449 хил. лв. без ДДС.

Освен ценообразуването икономическата полиция проверява и разходването на заложените по договор 10% за непредвидени дейности. След възлагането на поръчката изпълнителите са поискали тези средства, а възложителят ги е одобрил и изплатил.