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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23203214 www.24chasa.bg

Проверяват обществена поръчка за ремонт на пътища в Кърджалийско за 9,3 млн. евро

Ненко Станев

[email protected]

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Проверката се извършва от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Кърджали, съобщи на началникът на отдела гл. инспектор Радослав Узунов.

Обществена поръчка за близо 9,3 млн. евро за ремонт на общински пътища в Кърджали е влязла в полезрението на икономическата полиция заради съмнения за оскъпяване на една от позициите с 449 хил. лв. без ДДС. Проверката се извършва от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Кърджали, съобщи на пресконференция началникът на отдела гл. инспектор Радослав Узунов. Той поясни, че поръчката, обявена през 2024 година, е разделена на пет обособени позиции и е възложена на две фирми. Проверяват се договорите, спечелени от "ПСП Строй" АД и ДЗЗД с участници "Герт Груп" ЕООД и "Сенстрой" ЕООД за ремонта на междуселски пътни отсечки Бойно – Велишане и Скалище – Орешница, както и пътя за село Енчец, по който все още се работи.

Съмненията са породени от установени разлики в количествено-стойностните сметки. Според проверяващите за едни и същи строително-ремонтни дейности са заложени различни единични цени, което е довело до увеличение на стойността на една от позициите с 449 хил. лв. без ДДС.
Освен ценообразуването икономическата полиция проверява и разходването на заложените по договор 10% за непредвидени дейности. След възлагането на поръчката изпълнителите са поискали тези средства, а възложителят ги е одобрил и изплатил.

Проверката се извършва от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Кърджали, съобщи на началникът на отдела гл. инспектор Радослав Узунов.
Една от проверките е за ремонта на пътя за село Орешница. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ
Проверката се извършва от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Кърджали, съобщи на началникът на отдела гл. инспектор Радослав Узунов.
Една от проверките е за ремонта на пътя за село Орешница. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ
Проверката се извършва от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Кърджали, съобщи на началникът на отдела гл. инспектор Радослав Узунов.
Една от проверките е за ремонта на пътя за село Орешница. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

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