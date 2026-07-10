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Министърът на правосъдието поиска наказание за нотариус по случая „Баба Алино“

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Правосъдният министър Николай Найденов. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Министърът на правосъдието Николай Найденов възложи проверка на Инспектората по Закона за съдебната власт на нотариус Веселин Петров, с район на действие Районен съд – Варна във връзка със сделки с недвижими имоти в местността „Баба Алино“.

В хода на проверката са констатирани множество съществени нарушения при извършването на нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете. Установени са и други съществени нарушения свързани с производството.

В резултат на извършените нотариални действия нотариусът е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, намиращи се върху горска територия, и множество самостоятелни обекти в тях. Към някои от нотариалните дела липсват писмени доказателства, удостоверяващи придобивното основание за сградите.

С оглед на тези констатации, министър Николай Найденов предлага на председателя на Нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено наказание на нотариус Веселин Петров. Копие от протокола от проверката е изпратено на Съвета на нотариусите.

Извършват се проверки и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.

Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство.

Правосъдният министър Николай Найденов. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
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