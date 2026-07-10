Първият випуск първокласници от създаването на училището показа отлични резултати по български език и математика

На 1-во място на НВО след 4. клас, на престижното 4-то място на изпитите след 7. клас и на първо място в 10. клас по комбиниран резултат по БЕЛ и МАТ в цяла България.

Само за осем години Кеймбридж Интернешънъл училището с фокус върху наука, математика и езици успя да докаже, че мястото му сред най-добрите не е случайност, а резултат от търпение, последователност, целенасочена работа и ясна визия за развитие.

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Днес това е повече от видимо – „Наука за деца“ е на 1-во място сред частните училища по резултати на НВО след 7. клас и на 4-то място в цялата страна.

Четвъртокласниците са безапелационни първенци със среден резултат от двата изпита 193,06 точки, което ги поставя на първо място в България.

Десетокласниците също демонстрират отлични постижения, като се класират на първо място в страната по среден успех по български език и литература.

Зад тези резултати стои и сърцатият професионализъм на екип от водещи в областта си преподаватели. Сред тях са Невена Събева, Емил Колев, Стоян Боев, София Гечева, Надежда Методиева – специалисти с богата биография и дългогодишен опит в подготовката на ученици за различни състезателни и олимпийски формати.

Коя е формулата на успеха?

„Вече осем години в ЧСУ „Наука за деца“ създаваме среда, в която учениците не просто усвояват академични знания, а изграждат увереност, събуждат любопитството си и откриват желанието да надграждат себе си всеки ден“, коментира директорът на училището от неговото създаване г-жа Галина Ташкова.

„Резултатите от НВО след 7. клас са най-високите в историята на нашето училище. А зад тях стоят години постоянство, стотици часове труд, подкрепата на едни от най-добрите и вдъхновяващи учители в страната и смелостта на нашите ученици да вярват, че могат повече“, допълва тя.

На финала на Математика без граници, Несебър

Медали и златни купи от финала на „Математика без граници“ в Несебър

18 ученици от 1. до 9. клас от „Наука за деца“ представиха достойно училището на финалния кръг на международната надпревара. В индивидуалните състезания те извоюваха 6 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала.

На финала на Математика без граници, Несебър

Отборите на 2. и 6. клас се завърнаха със златни отличия от състезанието за млади математически таланти, затвърждавайки силните позиции на училището в тази област.

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От една класна стая до училище, което покорява академични върхове

Историята започва през септември 2019 година с първите първокласници на „Наука за деца“ – деца, които за първи път прекрачват прага на класната стая. Днес същите тези ученици вече държат в ръцете си дипломите за завършен 7. клас и доказват, че могат да се конкурират с най-добрите в страната във всички направления, но без да е с цената на демотивация и преумора.

Това е и мисията на училището – да даде стабилната основа, върху която децата да надграждат и да развият своя потенциал; да осигури сигурна и спокойна среда, в която високите образователни постижения са естествено продължение на любознателността.

Десетокласниците на училището с впечатляващи резултати на НВО

Кой стои зад високите академични резултати?

„Това са деца с разнородни интереси, таланти и занимания. Имаме ученици, които пеят и се изявяват на голяма сцена. Наши ученици в 10. клас и в 5. Клас са част от трупата на Националната опера и балет. Имаме деца – състезатели по лека атлетика, футбол, волейбол, плуване. Имаме световна шампионка по модерен балет. Талантливи ученици в областта на изобразителното изкуство, фотографията и музиката. Това не им пречи да печелят медали и призове от състезания и олимпиади, дори напротив. През цялата учебна година, наред с интензивната академична програма по български език, математика, науки и езици, развиваме и богата арт програма, както и програма за благосъстояние. Вярваме, че балансът е ключов – затова, наред с академичните постижения, подкрепяме интересите на децата, като им предлагаме разнообразни възможности за развитие в различни направления“, споделя още директорът г-жа Ташкова.

Първият първи клас на училището завърши 7. клас

В крайна сметка успехът на „Наука за деца“ не се измерва само в резултати и класации, а в уверените, мотивирани и любознателни млади хора, които училището изгражда.