Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

6 - 10 юли 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- на 7 юли бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на Русе;

- на 8 юли бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Бъзън и Ястребово;

- на 9 юли бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на кв. „ДЗС" и кв. „Образцов чифлик", както и в Червена вода, Ново село Тетово, Николово и лесопарк „Липник";

- на 10 юли бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на Басарбово, кв. „Средна кула", кв. „Долапите", Семерджиево и Долно Абланово;

- продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3;

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, положени бяха ограничителни бетонови ивици за новите алеи, нова подземна кабелна захранваща мрежа и бяха монтирани нови паркови стълбове с LED осветители с поетапно пускане в експлоатация на осветлението;

- приключиха дейностите по обновяване на зоната за отдих около обновеното езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „България", бул. „Трети март", бул. „Цар Освободител" /разделителна ивица/, ул. „Ана Вентура", ул. „Васил Петлешков", ул. „Воден", ул. „Зорница", ул. „Кап. Р. Николов", ул. „Мария Луиза", ул. „Свети Георги", ул. „Студентска", ул. „Тунджа", ул. „Цариброд", в околоблоковите пространства на бл. „304", бл. „305" и бл. „312" в кв. „Чародейка" и пред бл. „МНО" 3 в кв. „Възраждане";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Мария Луиза";

- продължават частичните ремонти на компрометирани участъци на тротоарните настилки на пл. „Свобода";

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на Просена;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Трети март", бул. „Тутракан", ал. „Трепетлика" /вкл. и ремонт на захранваща мрежа/, ул. "Братислава" /до спортна площадка/, ул. „Боянци", ул. „Касева чешма", ул. „Рила", ул. „Яна", както и по уличните мрежи на кв. „ДЗС" и Николово;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Възрожденски", пл. „Хан Кубрат, СК „Ялта", в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „109" в кв. „Чародейка – Юг", бл. „Вела Благоева" в кв. „Възраждане – Юг" и бл. „Войвода" в ЦГЧ и бл. „Глинка" и бл. „Енергетик 1" /вкл. и изграждане на ново алейно осветление/ в кв. „Здравец – Изток";

- монтирани бяха 10 и бяха подменени 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 10 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовището на ул. „Борисова" с ул. „Мария Луиза";

- извършено бе тематично художествено облепяне на новите поликарбонатни прегради на спирки на градския транспорт по бул. „Генерал Скобелев" /срещу сградата на СБА/;

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Липник", бул. „Придунавски", бул. „Славянски" /велоалеи/, бул. „Цар Освободител", ул. „Константин Иречек", ул. „Никола Петков", ул. „Панайот Хитов", ул. „Потсдам", ул. „Рила", ул. „Тулча", ул. „Хан Аспарух", ул. „Хан Крум", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Г.С. Раковски", ул. „Байкал", ул. „Захари Стоянов" /за обозначаване на таксиметрови стоянки/, ул. „Петко Д. Петков", ул. „Янтра" /за обозначаване на таксиметрови стоянки/ и пред вх. „А" на бл. „Алтай" в кв. „Цветница";

- по график бяха измити ал. „Еделвайс", ал. „Момина сълза", ал. „Бели брези", ал. „Бели Хризантеми", ул. „Рига", ул. „Петрохан", ул. „Киев", ул. „Александър Хаджирусет", ул. „Стоян Михайловски", ул. „Добри Дойников", ул. „Йоаким Груев", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Братя Обретенови", ул. „Независимост", ул. „Майор Атанас Узунов", ал. „Възраждане", ал. „Роза", ал. „Лилия", ул. „Цветница", ул. „Тулча", ул. „Добрич", ул. „Никюп", ул. „Воден", ул. „Плевен", ал. „Топола", ал. „Иглика", ул. „Мадарски конник", бул. „Липник", бул. „Христо Ботев", бул. „Васил Левски", ул. „Солун", ул. „Студентска", ул. „Неофит Рилски", ул. „Байкал", ул. „Чипровци", бул. „Придунавски", ул. „Пристанищна";

- до 20 юли продължава приемът на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на община Русе;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 25 кучета. Извършена бе ваксинация на 20 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 6 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава подготовката за провеждане на церемонията по случай рождението на Васил Левски, която ще се проведе на 18 юли /събота/ от 9 часа пред паметника на Апостола в Парка на възрожденците;

- проведени бяха работни срещи относно подготовката на 66. Международния фестивал „Мартенски музикални дни";

- продължава подготовката на събитията от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- подготвени бяха договори, свързани с реализацията на събития от културния календар до края на годината;

- извършена бе проверка в ДГ „Радост", във връзка с постъпил сигнал;

- приети бяха касови отчети и относими справки за първото шестмесечие на бюджетната година;

- обобщена бе информация, свързана с подготвянето на бюджета в ресор „Образование" и за необходимите средства за учебни помагала, учебници и учебни комплекти за учебната 2026/2027 г. на база на общия брой приети деца в детските градини и ученици в училище, след приключилото трето класиране;

- извършена бе проверка на въведените данни от образователните институции по НП „Оптимизация на училищната мрежа".

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха 10 проверки по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

- получени бяха 40 месечни технически и финансови отчета от социалните

услуги;

- проведени бяха конкурси за предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства" и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства";

- продължават проверките за напредъка на изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР)" и „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Възраждане", както и на дейности в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- извършени бяха 14 консултации за „Асистентска подкрепа", извършени бяха 19 домашни посещения за социалната услуга, с цел проследяване качеството на грижа, и бяха проведени 16 телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от използваната социална услуга;

- извършени бяха 18 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на Механизъм „Лична помощ", обработени бяха 10 нови заявления за кандидатстване;

- подготвен бе финансов отчет до Агенцията за социално подпомагане с изчислени средствата за възнагражденията на 1615 лични асистенти, предоставящи лична помощ, съгласно чл. 33 от Закона за личната помощ, който регламентира превеждането на средствата за изпълнените часове, подкрепа на лицата с увреждане, от агенцията към бюджета на Община Русе;

- консултирани бяха 10 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 5, 8 и 16. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на груба моторика, както и други двигателни игри. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители;

- във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бяха проведени две тренировки с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм" и с децата от Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги за деца и семейства;

- здравните медиатори посетиха кв. „Средна кула", кв. „Тракция" и кв. „Дружба", където консултираха 59 лица за Закона на здравното осигуряване, за превенция на заразяване със сезонен грип и летни вирусни инфекции. Оказано бе съдействие на 21 лица за придружаване до болнични заведения и извършване на медицински прегледи;

- проведена бе информационна среща с 19 участници в Семерджиево съвместно с общопрактикуващи лекари на теми, свързани със здравето на деца на възраст до 7 години;

- изготвени бяха 36 карти за хора с трайни увреждания;

- на 6 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Братя Миладинови" 25;

- на 8 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението зад бл. „Крали Марко";

- на 10 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Княз Дондуков - Корсаков" 23;

- продължава косенето на трева по график по алеите и празните пространства в двата гробищни парка.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение", положени бяха първи пласт асфалтова настилка и втори окончателен пласт, частично бе положена тротоарна настилка, бордюри по цялото протежение на улицата, поставени бяха пътни знаци за постоянната организация на движението;

- продължава основният ремонт на ул. „Коледница", по цялата улица бяха положени първи пласт асфалтова настилка и втори износоустойчив пласт, положена бе тротоарна настилка, поставени бяха пътни знаци за постоянната организация на движението и пътна маркировка;

- продължават основният ремонт и реконструкцията на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в над трудоспособна възраст без увреждания";

- продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд", извършени бяха дейности по мазилката на фасадите на сградата, реставрацията на фасадни елементи, ремонта на покрива и на дървената дограма;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава изграждането на нова сграда за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- под наслов „Зелено бъдеще, наша мисия!" в Лесопарк „Липник" бе проведена младежка еко инициатива, организирана от екипа на Международния младежки център. Програмата включваше образователни игри, еко викторина, засаждане на семена и дейности, насочени към опазването на околната среда. Кулминацията на събитието беше почистването на части от лесопарка, с което младите хора показаха, че с общи усилия могат да допринесат за по-чиста и по-красива среда;

- екипът на „Европа Директно" извърши подготовка за предстоящите две издания на ателието „Открий Европа", които ще се проведат в Регионалната библиотека „Любен Каравелов" в периодите 13 – 17 юли и 20 – 24 юли. В рамките на подготовката бяха разработени програмата и съдържанието на заниманията, подготвени образователни и информационни материали, както и интерактивни игри и творчески дейности, насочени към запознаване на децата с държавите членки на Европейския съюз, тяхната култура, традиции и ценности. Осъществена бе координация с библиотеката относно организацията на събитията, бяха подготвени и необходимите материали за успешното провеждане на събитието.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха срещи, свързани с организацията на предстоящия кръг от световния шампионат по водомоторен спорт;

- подготвени бяха договори за финансиране на спортни клубове по Програма „Спорт";

- продължава подготовката за посрещане на участниците в Международната регата „TID";

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове по текущи въпроси;

- продължават ремонтните дейности на Градския стадион, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига за сезон 2026/2027 г.;

- извършени бяха дейности по почистване на дървета и клони и косене на трева в района на Общинската тенис база в Парка на младежта, двора на ПГЗХТ "Асен Златаров" и в Лесопарк „Липник";

- на 6 юли за трета поредна година на пл. „Свобода" бе проведен фестивалът „МладиТЕ заедно", който премина под наслов „Не на насилието и зависимостите!". Събитието бе организирано от Младежкия парламент и с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе, Сдружение „Вдъхновение", Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и „Дунарит". Публиката се наслади на богата музикална и танцова програма с участието на млади изпълнители от ФТС „Зора", МС „Екстрийм", ТС „Импулс", Адриана Витанова, MIA – Мария Стефанова, Десислава Василева, танцовия състав „Millenium Art" от Гюргево и рок група „12-та линия". Кулминацията на вечерта беше концертът на популярните изпълнители V:RGO и Emil TRF, а водещи на събитието бяха Тони Енчев и Радинела Тотева. Посетителите имаха възможност да разгледат изложение на младежки организации, които представиха своите каузи и възможности – „Europe Direct" – Русе, Международен младежки център, „Eurodesk" – Русе, Български младежки Червен кръст – Русе, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Превантивно-информационен център – Русе, Сдружение „Безгласни сърца", Инициативата „Независими от зависимости", Сдружение „От нас зависи", а присъстващите имаха възможност да се включат в инициативата „Книга за книга", творчески работилници, шах и интерактивни занимания. В подкрепа на Фондация „Александър Русев" и Общинския приют за безстопанствени животни бяха организирани и благотворителни инициативи, които срещнаха съпричастността на присъстващите;

- клубът по ушу, тайчи и пантомима участва в летен спортен лагер в Приморско. По време на лагера младите талантливи състезатели представиха самостоятелен спектакъл на сцената на морския град и пред домакините на спортно-тренировъчния лагер. Изявата се състоя от две части. В първата бяха демонстрирани красотата, дисциплината и философията на древните бойни изкуства ушу и тайчи. Втората част пренесе публиката в света на едно от най-древните сценични изкуства – пантомимата, която чрез езика на движението, емоцията и въображението разказа истории без думи и заслужено бе възнаградена с бурните аплодисменти на присъстващите;

- хор "Свети Георги Победоносец" отпътува за участие в международен хоров фестивал в Чанаккале, Турция;

- съставите на ТС „Импулс" и МС „Екстрийм" участват в танцов фестивал в Паралия, Гърция;

- продължава провеждането на летни академии към Общинския младежки дом по предварително обявен график.