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Златни съкровища от Националния исторически музей идват в курорта „Албена”

Дияна Райнова

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Златни съкровища от Националния исторически музей идват в курорта „Албена”

Бронзова маска след реставрация за първи път се изнася от Националния исторически музей. Оригинали на златни накити от Синеморското, Преславското златни съкровища, както и копие на златни предмети от Варненския халколитен некропол, който е известен с най-старото обработено злато в света – тези златни съкровища от Националния исторически музей идват в курорта „Албена" за изложба. Това съобщи Жени Михайлова, заместник-директор „Култура, реклама, конгресен туризъм".

Тя ще бъде открита на 15 юли под наслов „Приказки от злато и сребро" и ще остане достъпна за посетители до 20 август. Експозицията включва ценни експонати и копия на емблематични археологически находки от фонда на музея, които разкриват за богатството и величието на древни цивилизации по българските земи.

Златни съкровища от Националния исторически музей идват в курорта „Албена”

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