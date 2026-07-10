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Пуснаха BG-ALERT в Ямбол заради тежката катастрофа на АМ „Тракия“

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Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-ALERT заради тежката катастрофа на 311-ия километър от АМ „Тракия", съобщиха от администрацията. 

Заради инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел „Зимница", по път I-6 , през пътен възел „Петолъчката" и след това ще продължават към Бургас.

От Областна администрация в Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.

Малко след 14 ч. днес тир проби мантинелата на магистрала "Тракия" и уби човек, след като влезе в насрещното.

Камионът се е движел в посока София. След като загубил контрол над машината, шофьорът пробил мантинелата и ударил 2 коли.

По първоначални данни при катастрофата е загинал един човек, който още е затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени, съобщиха от ОД на МВР-Бургас. За тях е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Към момента трафикът по автомагистрала "Тракия" се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.

Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС

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