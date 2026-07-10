В Монтана отчитат по-малко престъпления и по-висока разкриваемост през юни

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В резултат на постоянните полицейски операции, статистическите данни от дейността за месеца показват положителни резултати спрямо същия месец на миналата година:

Регистрирани са 164 престъпления (с 15 по-малко), а разкритите са 66 (с 10 повече). Общата разкриваемост бележи ръст от близо 9%.

Рязък спад на кражбите и грабежите: Имуществените посегателства са намалели почти двойно — от 51 на 29 случая. Грабежите са сведени до 0, а кражбите са спаднали от 29 на 13 бр., като разкриваемостта им скача двойно (68,75%).

По-ефективно разкриване на общоопасните престъпления: Разкриваемостта достига до 54%. Отчита се спад при палежите (само 2 случая), но има активна работа и ръст при разкриването на наркотици (17 случая) и незаконно оръжие.

Престъпления против личността и домашно насилие: Случаите против личността намаляват леко до 32. Регистриран е ръст при сигналите за домашно насилие (12 случая), което се дължи на по-голямата активност и смелост на пострадалите да търсят помощ. Няма тежки инциденти.

През месец юни се отчита намаление на ранените при ПТП и над 3 000 нарушения на пътя

През месец юни 2026 г. на територията на ОДМВР-Монтана са регистрирани общо 83 пътнотранспортни произшествия . При инцидентите са ранени 29 граждани, като не са допуснати смъртни случаи. В сравнение със същия период на предходната година се отчита увеличение на общия брой ПТП с 5 случая, но броят на ранените лица е намалял с 11. И през двата сравнявани периода няма загинали на пътя.

В хода на засиления пътен контрол са установени общо 3 097 нарушения на Закона за движението по пътищата. За превишена скорост са наложени 1 548 санкции. Съставени са 310 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 1 232 фиша.