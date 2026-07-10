Започва записването за кулинарния конкурс на Празника на торта „Гараш" в Русе

От днес /10 юли/ официално започва записването за конкурса за приготвяне на торти в рамките на петото издание на Празника на торта „Гараш". Събитието се организира от Община Русе, ОП "Русе Арт" и Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и ще се проведе на 19 и 20 септември на пл. „Свобода", съобщиха от общината.

След утвърждаването си като едно от най-разпознаваемите кулинарни събития в България, тази година празникът ще предложи още по-богата програма. За първи път проявата ще се проведе в рамките на два дни, като ще събере на едно място любители и професионални сладкари, водещи кулинари, производители, жители и гости на града. Кулминация в музикалната програма на 19 септември ще бъде концертът на международно признатата трибют група „Queen Sensation", която ще представи най-големите хитове на легендарните „Queen".

След рекордния интерес през 2025 г., когато в конкурса участваха 100 непрофесионални сладкари от цялата страна, организаторите очакват тази година още повече участници, които да представят своя прочит на емблематичната торта, създадена в Русе.

През 2026 г. конкурсът ще се проведе в три категории:

Класическа торта „Гараш" – за почитателите на автентичния вкус и традиционната рецепта;

Модерна интерпретация на торта „Гараш" – за участници, които ще представят съвременен прочит чрез нови техники, форми и визия;

Домашна торта „Гараш" – „Рецепта от стария тефтер" – категория, посветена на семейните рецепти и домашното сладкарско майсторство.

Конкурсът е отворен както за професионални сладкари, така и за любители, които искат да покажат своя талант. Творбите ще бъдат оценявани от авторитетно жури, а най-добрите участници ще получат отличия и награди.

Освен сладкарската надпревара, двудневният фестивал ще предложи кулинарни демонстрации, дегустации, срещи с изявени сладкари, специални гости, музикална програма и разнообразни занимания за деца и възрастни. Сред специалните гости отново ще бъде шеф Иван Александров, който ще представи кулинарни демонстрации и ще се срещне с посетителите на празника.

Желаещите да се включат в конкурса могат да се запознаят с регламента и да подадат своето заявление чрез онлайн формуляра.

Крайният срок за записване е 31 август.