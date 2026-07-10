Демерджиев прати в парламента 53 страници от ГДБОП и ДАНС за полети на Пеевски

Агенция "Митници" съобщава, че няма декларирани парични средства и затова ГДБОП ще иска още информация

Част от пътниците отричат да са летели с политика, други не са се качили на полетите

От ДПС официално отговориха, че лидерът им не е бил на 75 от преброените от вътрешния министър пътувания

ГДБОП провежда оперативно-издирвателна дейност по отношение на задграничните пътувания на народния представител Делян Славчев Пеевски. Така започва справката на ГДБОП, която вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил в петък на председателя на парламента Михаела Доцова заедно с още справки от ДАНС за проверки в системата PNR - общо 53 страници. Данните са предоставени на парламента по повод искане на депутата Ивайло Мирчев.

Малко по-късно медии разпространиха съдържанието на документите. Ясни са вече и мотивите на МВР за проверката на лидера на ДПС - "евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".

Справката на ГДБОП завършва, че от постъпили данни от Агенция „Митници" за част от полетите при излизане от Република България на Делян Пеевски, е видно че не са декларирани парични средства или вещи подлежащи на деклариране. Затова и на МВР предстои да поиска допълнителна информация от Агенция „Митници".

В справката са споменати 227 полета от юни 2018 до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници.

От полетите със спътници 46 са чартърни, а други 46 с масови авиокомпании. Всички 135 пъти, когато лидерът на ДПС е пътувал сам, е бил с чартъри.

От ГДБОП правят прогнозата, че за всички 181 полета стойността е над 1 800 000 евро.

ДПС официално отговори, че лидерът им не е бил на 75 от полетите, за които Демерджиев говори.

Въпреки че конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е летяла заедно с Пеевски за Дубай, МВР в тази справка отново пише за подобен маршрут. Споменават се и бизнесмени. Сред тях е Александър Сталийски, който пред БНТ отрече да е летял с Пеевски за Дубай. В тази посока Сталийски е пътувал със семейството си.

Вече в публичното пространство се разрази спор дали в МВР действително има информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай. Тя отрече това и предостави документи, че за посочения от вътрешния министър Иван Демерджиев период наистина е била в чужбина, но е пребивавала само на територията на Турция. До момента от МВР не са предоставяли доказателства за твърдението. В справката, изготвена от ГДБОП, обаче е записано, че Атанасова и Пеевски са били заедно през април 2024 г. по дестинацията София - Дубай. В справките от ДАНС, направени в системата PNR, няма отбелязан такъв полет.

Политикът според справката на Демерджиев е летял с майката на едно от децата си.

ГДБОП описва и полети с бизнесмени или съпругите, които обаче не са се качили на борда на частните авиокомпании.

Сред споменатите са оръжейният търговец Добрин Иванов, предприемачът Георги Петров, който продаде с маркетинг платформата SMSBump, която създаде на американската компания Yotpo. Пред "Капитал" той отрича да познава Пеевски и да е имал резервация. "Март месец тази година бях в САЩ. Последното ми идване до България е през 2025 г.", заявява Петров. Той обясни, че е ползвал за собствени нужди самолетния превозвач "Виста".

"Спомням си, че веднъж нямаше чартъри и ми пратиха техният събконтрактор ETG", обяснява Петров, който подозира това да е причина компанията да има данните му. Той предоставил и документи за свои пътувания на "Капитал".

Сред пасажерите, изредени в справката е и Любомир Петров, който имал бизнес в ловния туризъм. В нея присъства и Венцислав Марков, който има бизнес в строителството и охранителната дейност.

Б.Р. Не публикуваме справките на ГДБОП и ДАНС, предоставени от вътрешния министър на парламента, защото документите са секретни