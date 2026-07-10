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Шишков пътува към мястото на катастрофата на "Тракия", обработват данните от камерите

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Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС

Регионалният министър арх. Иван Шишков пътува към мястото на катастрофата на магистрала „Тракия", в която отново тир е навлязъл в насрещното платно.

Той ще бъде на мястото на инцидента – 311-ти – 312-ти километър, в района на с. Деветак, област Бургас, между 20:00 и 20:30 часа тази вечер. В момента се обработват и данните от тол камерите.

Чалко след  14 ч. днес тежкотоварен камион проби мантинелата на магистрала "Тракия" и уби човек, след като влезе в насрещното.

Камионът се е движел в посока София. След като загубил контрол над машината, шофьорът пробил мантинелата и ударил 2 коли.

По първоначални данни при катастрофата е загинал един човек,  затиснат в купето на автомобила, а двама са ранен. За тях бе изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение.

Миналият месец тир отново проби на мантинелите и помете кола, като причини смъртта на две момчета от школата на "Славия" и бащата на едното от тях.

Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. СНИМКИ: ОД НА МВР - БУРГАС

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