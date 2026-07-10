Аферата с театрите влиза в пловдивския съд, бившите директори в Смолян и Разград застават пред Темида

Шестима са обвинени с Румен Бечев и Левон Манукян, първото заседание по делото е насрочено за сряда

Делото за източването на 3 311 703,12 евро от бюджета на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян и "Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград" стартира следващата седмица в Окръжния съд в Пловдив. Разпоредителното заседание е насрочено за сряда, 15 юли, като пред Темида ще застанат както двамата вече бивши директори Румен Бечев и Левон Манукян, така и още шестима души - Петко Писков, Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло И., И.Х. и И.А., съобщиха от съда.

Всички са привлечени към наказателна отговорност за това, че от 1 юли до 26 септември 2024 г. са участвали в организирана престъпна група, чийто ръководител бил Писков. Манукян и Бечев са обвинени в длъжностно присвояване в качеството им на извършители, соченият за тартор на групата - като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите - като помагачи.

Според прокуратурата присвояванията са извършени в периода между 7 август и 25 септември. Румен Бечев и Левон Манукян подписвали фиктивни трудови договори на служители, които не работели, а получавали заплати. От бюджета на театъра в Смолян така били източени 1 753 002,64 лв., а от този на разградския - 1 558 700,48 лв.

Атанас Георгиев, Борис Чилов и мъжете с инициали И.Х. и И.А. са привлечени към наказателна отговорност и за пране на пари, понеже получавали и държали средствата, източени от бюджета. За двама от тях обвиненията са квалифицирани като такива в особено големи размери. Най-високата стойност, предмет на обвиненията за пране на пари възлиза на 1 384 388 лв.