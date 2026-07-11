За малките книгите са хит! Но зарибени от клипове с плач и възторг за любим герой

10 секунди видео в BookTok тласка към четене на 1000 страници и изстрелва отдавна забравени романи за бестселъри

Избират не по автори, а по сюжети - например "врагове стават любовници"

Допреди десетина години малцина можеха да си представят, че именно социалната мрежа, обвинявана най-често, че скъсява вниманието на младите хора, ще се превърне в една от най-големите причини те отново да започнат да четат книги. Днес обаче това вече е факт. TikTok успя да промени начина, по който част от младите прекарват свободното си време - той промени и начина, по който избират какво да четат.

Разбира се, BookTok не се появява от нищото. Още преди него интернет вече беше започнал да влияе сериозно върху читателските навици. През първото десетилетие на XXI век най-голямата общност за любителите на литературата беше Goodreads - платформа, в която читателите оценяваха книги, пишеха ревюта и си разменяха препоръки. Малко по-късно YouTube даде началото на т.нар. BookTube - общност от млади хора, които публикуваха дълги видеа с ревюта, литературни класации и месечни списъци с прочетени книги. Именно тогава започнаха да се раждат първите световни книжни феномени сред младите. “Хари Потър” продължаваше да привлича нови поколения читатели, а след него дойдоха “Игрите на глада”, “Дивергенти”, “Лабиринтът”, “Вината в нашите звезди” и десетки други поредици, които превърнаха

писането на младежка литература в истинска индустрия

Това бяха годините, когато антиутопиите, фантастиката и тийнейджърските романи владееха книжарниците.

Истинската революция обаче може би настъпи през 2020 г. Покрай пандемията милиони хора останаха по домовете си, а TikTok се превърна в една от най-бързо растящите социални мрежи в света. Именно тогава започна да набира скорост BookTok - общността на хората, които говорят за книги, създадоха огромно пространство в TikTok, където потребители публикуват кратки видеа, в които препоръчват любими романи, показват реакциите си след края на някоя книга или просто споделят колко силно са били разтърсени от дадена история. Вместо класически литературен анализ зрителите виждат истински емоции -

сълзи, смях, шок и възторг

Точно това се оказва и най-голямата промяна. Ако преди книгите се избираха след прочитане на рецензия или след препоръка от учител, библиотекар или литературен критик, днес много млади хора посягат към роман, защото са гледали 30-секундно видео, в което някой казва: “Тази книга ме съсипа емоционално” или “Не можах да спя цяла нощ след последната глава.”

Този модел се оказва изключително успешен. Само за няколко години BookTok събира стотици милиарди гледания, а почти всички големи книжарници по света вече имат специални щандове с надпис As Seen on TikTok - “Видяно в TikTok”. За издателствата това се превръща в новата златна мина - едно вайръл видео често продава повече книги от скъпа рекламна кампания. Променя се и вкусът на читателите. Ако преди десет години най-търсени бяха антиутопиите, днес абсолютният фаворит е романтиката - и то не каква да е.

Най-големият хит в момента е жанрът romantasy - смесица между романтика и фентъзи. (Това важи и за българските ученици) В тези книги има магически светове, кралства, дракони, битки, свръхестествени сили, но и задължителна любовна история. Именно този жанр се превърна в символ на BookTok и днес генерира милиони продажби по света. Успоредно с него огромна популярност придобиха и романите от жанра New Adult, насочени към читатели между 18 и 30 години. Те разказват за първите сериозни връзки, университетския живот, семейните травми, психичното здраве и трудния преход към зрелостта. Историите са по-реалистични, героите са по-близки до ежедневието на младите, а любовните сцени значително по-смели в сравнение с класическите тийнейджърски романи.

Наред с романтиката и фентъзито все по-голяма популярност набира и т.нар. spicy romance - романи, в които любовната история е съчетана с по-открито описани интимни отношения между героите. Около тях в TikTok се формира отделна общност, известна като Spicy BookTok или SpicyTok, където читателите препоръчват заглавия според т.нар. spice level - неофициална скала за това колко пикантно е съдържанието. Този жанр днес също е сред най-търсените от младите читатели, особено във възрастовата група между 18 и 35 години, и се превърна в един от двигателите на съвременния книжен пазар.

Любопитното е, че днес читателите често

не търсят книга по автор или жанр,

а по конкретен сюжетен модел. В BookTok това се нарича trope или на български казано, сюжетна линия. Достатъчно е някой да каже, че романът е enemies to lovers - двама души, които първоначално се мразят, а после се влюбват, и продажбите скачат.

Изключително популярни са още fake dating - престорена връзка, friends to lovers – от приятели до влюбени, forbidden love – забранена любов, както и герои, които не са нито напълно добри, нито напълно лоши.

Днес няколко имена буквално диктуват световния книжен пазар. Сред тях са Сара Дж. Маас с поредицата “Двор от рози и бодли” (A Court of Thorns and Roses), Ребека Ярос с “Четвърто крило” (Fourth Wing), Колийн Хувър с “Никога повече” (It Ends With Us), “Истината на Върити” (Verity) и “Грозна любов” (Ugly Love), Тейлър Дженкинс Рийд със “Седемте съпрузи на Евелин Хюго” (The Seven Husbands of Evelyn Hugo), както и Али Хейзълууд с “Любовна хипотеза” (The Love Hypothesis), Емили Хенри с “Хората, които срещаме на почивка” (People We Meet on Vacation), Лий Бардуго с “Шест врани” (Six of Crows) и Клоуи Уолш с “Обвързани завинаги” (Binding 13), чиито романи също се превърнаха в едни от най-търсените заглавия сред младите читатели.

Много от тези книги не са нови. Някои са издадени преди повече от десет години, но едва след като няколко популярни създатели на съдържание ги препоръчват в TikTok, те отново се превръщат в световни бестселъри. Това е една от най-интересните особености на BookTok - той

може да даде втори живот на роман, който вече е бил почти забравен

Разбира се, явлението има и своите критици. Според литературните специалисти алгоритмите на TikTok често превръщат едни и същи книги в хитове, докато много стойностни произведения остават извън вниманието на младите читатели. Други смятат, че акцентът върху силните емоции измества литературните качества на заден план.

От другата страна стоят издатели, библиотекари и книжари, които са категорични, че BookTok е върнал четенето на мода. След години, в които се говореше, че младите хора четат все по-малко, социалната мрежа успя да покаже, че освен незначителни видеа, рекламиране на козметика и смешни клипчета с котки, може да покаже на потребителите си и нещо стойностно и истинско. За мнозина именно TikTok се оказва първата стъпка към книжарницата. И може би точно в това се крие най-големият парадокс. Социалната мрежа, известна с кратките си видеа, успя да накара цяло поколение да отделя часове за романи от по 500, 700, а понякога и над 1000 страници.