Официално закриха звеното в МВР, в което пращаха полицейски шефове. Повечето напуснаха

Звеното за подпомагане към вътрешния министър официално е било закрито днес, научи "24 часа". В него се пращаха полицейски шефове, а на техни места лесно се назначаваха други.

За закриването на звеното, създадено от Бойко Рашков през 2021 година, съобщи още миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев. В него имаше около 40 души. Те запазваха заплатите си, а министърът посочи, че ще са по-полезни на други места. Със закриването на звеното обаче повечето са решили да напуснат системата на МВР. Така те ще вземат 20 заплати (по една за година в МВР). Те се изчисляват на старите им длъжности.

Тези, които са решили да останат в системата на МВР, са получили други ръководни постове. Това обаче не значи висока позиция - например от директор на областна дирекция човек може да бъде преназначен като началник на група в районно управление. Засега не се знаят имената на напусналите и къде са назначени останалите служители.

В звеното бяха пратени повечето областни директори от времето на вътрешния министър Даниел Митов. На тяхно място наследникът му Емил Дечев назначи предишните шефове. Повечето от тях дойдоха точно от звеното.