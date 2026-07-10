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Официално закриха звеното в МВР, в което пращаха полицейски шефове. Повечето напуснаха

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Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка: Велислав Николов

Звеното за подпомагане към вътрешния министър официално е било закрито днес, научи "24 часа". В него се пращаха полицейски шефове, а на техни места лесно се назначаваха други.

За закриването на звеното, създадено от Бойко Рашков през 2021 година, съобщи още миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев. В него имаше около 40 души. Те запазваха заплатите си, а министърът посочи, че ще са по-полезни на други места. Със закриването на звеното обаче повечето са решили да напуснат системата на МВР. Така те ще вземат 20 заплати (по една за година в МВР). Те се изчисляват на старите им длъжности. 

Тези, които са решили да останат в системата на МВР, са получили други ръководни постове. Това обаче не значи висока позиция - например от директор на областна дирекция човек може да бъде преназначен като началник на група в районно управление. Засега не се знаят имената на напусналите и къде са назначени останалите служители.

В звеното бяха пратени повечето областни директори от времето на вътрешния министър Даниел Митов. На тяхно място наследникът му Емил Дечев назначи предишните шефове. Повечето от тях дойдоха точно от звеното.

Вътрешният министър Иван Демерджиев

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