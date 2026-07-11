За агресивните в час: и оценка за дисциплина да има, по-важно е а няма вражди между мама и тате и учителя

В мрежата подкрепят, някои иронизират - ще има ли матура по поведение

Потенциалното въвеждане на оценка за дисциплината в училищата отново разпали дебати в социалните мрежи. Попитан за евентуалната мярка по БНТ министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че според него трябва да се върви в подобна посока. Влизайки в една система като образованието, детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво, поясни още просветният министър. На този етап става дума за обмисляне и посока, а не за готово решение.

Всяко ново е добре забравено старо. Имаше си дълги години оценка за поведение... Естествено, че трябва в училище да има оценка за дисциплина, пише Иванка Демерджиева във фейсбук.

Емил Стоилов също подкрепя мярката, но настоява за повече. Това е добро решение, но стратегическа програма за подобряване на дисциплината в училище е още по-важна и необходима! В момента на много места и в много училища дисциплината куца и се премълчават много случаи на агресия, насилие и своеволия на ученици... в името на делегираните бюджети и имиджа на много училища!

Здравка Сабрутева призовава за сериозни реформи: Дисциплината задължително трябва да бъде по-строга и затегната, а не лигави и неуправляеми майки и бащи да ходят да се дразнят с учителите за щяло и нещяло. Пенка Матеева пък е лаконична: Въведете дисциплина честност и давайте пример.

Според Людмила Башева-Станевска обаче оценката не е решението: Не е нужна оценка за дисциплина, а навременни строги мерки за нарушителите с незабавно последствие.

За Николай Куколев най-сериозен си остава въпросът какво би променила такава хипотетична оценка - какви последствия би имала за ученика, родителите и училището. Какво би мотивирало един ученик (и родителите му) да се притеснява от подобна негативна оценка?

Ели Георг пък пише, че е добре да се обърне по-сериозно внимание на дисциплината, но само с едни оценки не би имало голям ефект. Причините за проблемите в родното ни образование са доста по-сериозни и комплексни. Нужни са големи реформи от А до Я. Само тогава би имало смисъл от въвеждане на оценка за поведение... Има ученици и родители, които изобщо не се интересуват от оценките, с други нагласи са, с друго семейно възпитание...

Александър Алексов пита с ирония: НВО по дисциплина ще има ли?