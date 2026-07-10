Джип с четирима младежи падна в дере под връх "Околчица", 19-годишен е в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джип с четирима младежи падна в дере под връх "Околчица" във Врачанския балкан. Високопроходимият автомобил е самокатастрофирал тази сутрин към 4.00 ч след село Челопек. Вследствие на удара 19-годишно момче е откарана във врачанската болница с комоцио, но без други сериозни наранявания.

Прегледано е и 17-годишно момче, но не са установени травми.

Другите двама, които са били в превозното средство, не са потърсили лекарска помощ.

Пробите за алкохол и наркотици на 19-годишния шофьор са отрицателни, съобщиха от врачанската дирекция на МВР, съобщи БНР.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.