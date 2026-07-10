Линейка и полиция на Околовръстното на Пловдив, кола се заби в мантинела

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Трафикът е затруднен, шофьори съветват за внимателно придвижване

Екипи на Спешна помощ и МВР са пристигнали на Околовръстното шосе на Пловдив заради пътен инцидент, съобщиха шофьори пред "24 часа".

Катастрофата е станала преди по-малко от половин час до отбивката за "Пещерско шосе". Според очевидци лек автомобил се е блъснал в мантинелата.

Все още няма информация за състоянието на пътуващите в колата. Заради инцидента обаче са се образували големи колони на Околовръстното. Шофьорите съветват да се кара внимателно.