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100-ина се биха при междусъседско меле в Карловско, 10-ина са арестувани

24 часа Пловдив онлайн

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Районното управление в Карлово.
  • Масовото сбиване е между две враждуващи фамилии, няколко автомобила са потрошени
  • Полиция остава на място, за да подсигури реда

Десетина души са отведени в Районното управление в Карлово след масово междусъседско сбиване в село Кърнаре, съобщиха от МВР.

Сигналът за саморазправата между две враждуващи фамилии е подаден на телефон 112 около 17 ч. днес. Към мястото на мелето веднага били насочени екипи от Районното управление в Града на Левски, както и от пловдивския сектор "Специализирани полицейски сили".

Служителите веднага са овладели конфликтната ситуация, при която участниците - общо около 100 души, взаимно се замеряли с твърди предмети. Няма сериозно пострадали, но са нанесени материални щети по няколко автомобила. Към момента обстановката в селото е спокойна, а полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред.

Районното управление в Карлово.

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