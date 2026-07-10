Демерджиев прати в парламента 53 страници за полети на Пеевски. ДПС: Не е бил на 75 от тях (Обзор)

Агенция "Митници" съобщава, че няма декларирани парични средства, и ГДБОП ще иска още информация

Част от пътниците отричат да са летели с политика, други не са се качили на самолетите

Хамид Хамид, който е адвокат на лидера на движението: МВР прави оперативно-издирвателни действия, а не проверки, което е незаконно срещу депутат с имунитет

Поредна серия от сюжета около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски се разигра в петък и стана повод и за размяна на словесни атаки.

Първо вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати в парламента секретна справка на ГДБОП и ДАНС в обем 53 страници за пътувания на Пеевски. Хамид Хамид от ДПС обвини МВР шефа в лъжа. С кратко съобщение, че

проверява сигнали за използване на данни от пътнически резервации,

се включи и прокуратурата. А от Сметната палата обявиха, че вътрешният министър не им давал достъп до данните на МВР и затова не можели да проверят декларацията на лидера на ДПС.

Още преди обед от вътрешното ведомство съобщиха, че Демерджиев е изпратил до шефката на Народното събрание Михаела Доцова “справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в ГДБОП”. Хамид Хамид Снимка: Велислав Николов

Данните били дадени на депутатите, защото поискали да се запознаят с тях, но нямало да се застрашат по-нататъшните действия на органите на реда. Ивайло Мирчев от ДБ и Хамид Хамид от ДПС бяха сред първите, които я прочетоха.

“Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023-а до юни 2026 г. на лице, за което има постъпили сигнали, които се проверяват”, поясниха лаконично от МВР, без да посочват имена.

Малко по-късно медии разпространиха съдържанието на документите. От него станаха ясни и мотивите на МВР за проверката на лидера на ДПС - “евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница”.

Справката завършва, че от постъпили данни от Агенция “Митници” за част от полетите при излизане от България на Пеевски е видно, че не са декларирани парични средства или вещи, подлежащи на деклариране. Затова МВР ще иска допълнителна информация от митниците. В справката са споменати 227 полета от юни 2018-а до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници. От полетите със спътници 46 са чартърни, а други 46 с масови авиокомпании. Всички 135 пъти, когато Пеевски е пътувал сам, е бил с чартъри. От ГДБОП правят прогнозата, че за всички 181 полета стойността е над 1 800 000 евро.

ДПС официално отговори, че лидерът им не е бил на 75 от полетите, за които Демерджиев говори. Въпреки че конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е летяла заедно с Пеевски за Дубай, МВР в тази справка отново пише за подобен маршрут. Споменават се и бизнесмени. Сред тях е Александър Сталийски, който пред БНТ отрече да е летял с Пеевски за Дубай. В тази посока Сталийски пътувал със семейството си. Делян Пеевски напусна пленарната зала по време на изслушването на Демерджиев. Снимка: Велислав Николов

От дни в публичното пространство се разразява спор дали в МВР действително има информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай. Тя отрече и предостави документи, че за посочения от Демерджиев период е била в чужбина, но само в Турция. В справката на ГДБОП е записано, че Атанасова и Пеевски са били заедно през април 2024 г. по дестинацията София - Дубай. В справките от ДАНС, направени в системата PNR,

няма отбелязан такъв полет

Политикът според справката на Демерджиев е летял с майката на едно от децата си.

ГДБОП описва и полети с бизнесмени или техните съпруги, които обаче не са се качили на борда на частните авиокомпании.

Сред споменатите са оръжейният търговец Добрин Иванов, предприемачът Георги Петров, който продаде с маркетинг платформата SMSBump, която създаде на американската компания Yotpo. Пред “Капитал” той отрича да познава Пеевски и да е имал резервация. “Март тази година бях в САЩ. Последното ми идване до България е през 2025 г.”, заявява Петров. И обяснява, че е ползвал за собствени нужди частен превозвач.

“Спомням си, че веднъж нямаше чартъри и ми пратиха друга комания - техния събконтрактор ETG”, обяснява Петров, който подозира това да е причина компанията да има данните му. Той предоставил и документи за свои пътувания на “Капитал”.

Сред пасажерите, изредени в справката, е и Любомир Петров, който имал бизнес в ловния туризъм. В нея присъства и Венцислав Марков, с бизнес в строителството и охранителната дейност.

Един от първите, прочел справката, беше депутатът от ДПС Хамид Хамид. Според него твърденията на Демерджиев преди седмица сериозно се разминавали с данните от справката.

“Объркана информация за брой полети и лица. Онези хора, за които той фантазираше, че са 81, са под десет. Голяма част от тях въобще не са летели. В самата справка

срещу полетите на г-н Пеевски пише “Не е пътувал”

75 полета се цитират и се казва, че Пеевски въобще не е пътувал”, обясни Хамид в петък.

“Всичко, което изнесе на 2 юли, е пълна лъжа и фантастика. Той сам потвърди това със справка, подписана от него”, коментира още Хамид. Той обърна внимание и че справката съдържала информация от ГДБОП за извършени оперативно-издирвателни действия, а не за проверки, както било представено. Според Хамид подобни действия не можело да бъдат извършвани спрямо лице с имунитет. Те нарушавали НПК и конституцията.

“Потвърждава се обаче нещо важно - има две справки от ДАНС, които предоставят информация по PNR. Казахме, че това е престъпление и че такива данни се използват само при конкретни случаи, т.е. справката потвърждава, че са извършени престъпления”, добави Хамид.