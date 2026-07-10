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Съдът в Бургас остави в ареста 75-годишния Ханс, издирван за педофилия в Германия

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Възрастният мъж остава зад решетките. СНИМКА: pixabay

Окръжният съд в Бургас остави в ареста  75-годишния германски гражданин Ханс Х., който беше задържан преди дни при съвместна операция на българските и германските правоохранителни органи в карнобатското село Искра.

За него има Европейска заповед за арест, издадена от съдия в Районния съд в Мюнхен.

Срещу мъжа са повдигнати обвинения за три престъпления, извършени през 2025 и 2026 година, свързани със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Съгласно германското законодателство за тези деяния са предвидени наказания „лишаване от свобода" до 10 години за първото престъпление, до 3 години за второто и до 5 години за третото.

Съдът прие, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чужд гражданин без адресна регистрация в България. По данни по делото той се е укривал на територията на страната в продължение на няколко месеца.

„Данните са, че е влязъл в България през февруари. Не е живял сам, а е пребивавал при свои познати. Българският съд ще прецени дали да го предаде на германските власти, където разследването срещу него да продължи", заяви служебният му защитник Иванка Синигерова пред БНТ.

Възрастният мъж остава зад решетките. СНИМКА: pixabay

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