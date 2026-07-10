Съдът в Бургас остави в ареста 75-годишния Ханс, издирван за педофилия в Германия

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 75-годишния германски гражданин Ханс Х., който беше задържан преди дни при съвместна операция на българските и германските правоохранителни органи в карнобатското село Искра.

За него има Европейска заповед за арест, издадена от съдия в Районния съд в Мюнхен.

Срещу мъжа са повдигнати обвинения за три престъпления, извършени през 2025 и 2026 година, свързани със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Съгласно германското законодателство за тези деяния са предвидени наказания „лишаване от свобода" до 10 години за първото престъпление, до 3 години за второто и до 5 години за третото.

Съдът прие, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чужд гражданин без адресна регистрация в България. По данни по делото той се е укривал на територията на страната в продължение на няколко месеца.

„Данните са, че е влязъл в България през февруари. Не е живял сам, а е пребивавал при свои познати. Българският съд ще прецени дали да го предаде на германските власти, където разследването срещу него да продължи", заяви служебният му защитник Иванка Синигерова пред БНТ.