Десислава Атанасова за справката на Демерджиев: Екселска таблица с невярно съдържание

Констутиционният съдия Десислава Атанасова описа като "екселска таблица с невярно съдържание" данните на вътрешния министър Иван Демерджиев по повод нейните предполагаеми самолетни пътувания заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Демерджиев изпрати до парламента справки от ГДБОП и ДАНС от 53 страници за полетите на Пеевски. Данните са предоставени по повод искане на депутата Ивайло Мирчев.

В справката са споменати 227 полета от юни 2018 до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници.

По-рано Атанасова публикува официални документи, за да опровергае твърденията на Демерджиев, че е пътувала с лидера на ДПС до Дубай. В периода 5 – 8 април 2024 г. тя е пребивавала единствено на територията на Република Турция.

"На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул. Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция", написа тя във Facebook.

"Разполагам и с други документи. Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи", завършва Атанасова.