Почина вторият български космонавт Александър Александров

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На 74 години почина вторият българският космонавт генерал-майор Александър Александров. Той излита на 7 юни 1988 г. и прекарва в Космоса 9 денонощия и 20 часа, от които 7 дни на орбиталната станция „Мир" на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5".

Тъжната вест съобщи премиерът Румен Радев.

Ето какво пише той:

"Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България.

Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания.

Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти. Александър Александров в космоса

В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството.

Поклон пред светлата му памет!"