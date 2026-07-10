Пожар избухна в незаконно сметище в ромската махала в Петрич, съобщи началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му е подаден сигнал, като своевременно на място е изпратен един екип на пожарната, който е овладял и потушил огъня.

Главен инспектор Тилев отправи призив към гражданите да не палят отпадъци, сухи треви и стърнища и да не предприемат действия, които могат да доведат до възникване на пожари, съобщи БТА.

Той допълни, че през тази седмица пожарната е регистрирала многобройни произшествия, свързани с пожари в сухи треви и нерегламентирани сметища, като огнеборците всекидневно реагират на няколко сигнала. По думите му, при част от случаите има съмнения, че пожарите са предизвикани умишлено, а не вследствие на невнимание.