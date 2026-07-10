Шишков за катастрофата на "Тракия": На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Очевидна манипулация

Странно е - тирове навлизат под нетипичен ъгъл и минават през мантинелите, чуди се регионалният министър

"На снимките от толкамерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация", каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия", при която загина един човек, а двама бяха ранени.

"Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите", коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. "Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата", заяви Шишков, цитиран от БТА.

По неговите думи, всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. "Тол има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време", каза още Шишков.

Тир пак проби мантинелата на "Тракия" и уби човек, след като влезе в насрещното. Жестокият удар стана днес около 14,06 часа на 312 километър от магистралата преди село Железник, община Карнобат.

Камионът се е движел в посока София. След като загубил контрол над машината, шофьорът пробил мантинелата и ударил 2 коли. По първоначални данни при катастрофата е загинал един човек, който още е затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени, съобщиха от ОД на МВР-Бургас. За тях е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Към момента трафикът по автомагистрала "Тракия" се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.

Подобен инцидент имаше и на 24 юни. Тогава на АМ "Тракия", но край Ямбол, шофьор на тир изгуби контрол над камиона и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

След катастрофата през юни вътрешният министър Иван Демерджиев поиска проверки на всички мантинели в страната. Той обясни, че за в бъдеще МВР ще проверява при всяка катастрофа с ранен или загинал не само шофьорите, но и пътя. Това включва както крайпътни дървета, така и мантинели, храсти, качеството на настилката и други. Само за юни например вътрешното ведомство изпратило над 1400 писма до стопаните на пътя с препоръки какви проблеми по тях да отстранят. Ако не го направят, МВР ще ги даде на прокуратурата.