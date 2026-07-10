Георги Иванов за кончината на Александър Александров: България загуби човек, посветил се на мечтата

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"С дълбока тъга научих за кончината на моя приятел и колега – космонавта Александър Александров", написа първият българин, летял в Космоса - Георги Иванов, на профила си във Фейсбук. И продължи

"България загуби човек, посветил живота си на науката, на авиацията и на мечтата за Космоса. За мен обаче той ще остане преди всичко добър приятел, достоен човек и истински професионалист, с когото имах честта да споделям спомени, срещи и каузи.

Изказвам най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред светлата му памет!"