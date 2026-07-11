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Нелеп инцидент в Гърция отне живота на сина на Вес...

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Нелеп инцидент в Гърция отне живота на сина на Весела Лечева. "24 часа" поднася съболезнования

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Мартин Велев

В петък следобед единственият син на Весела Лечева - Мартин Велев, е загинал при нелеп инцидент с джет, потвърдиха близки на семейството, които са участвали в операция по спасяването му. 36-годишният мъж, който успешно ръководеше фамилния бизнес заедно с брата на Весела Лечева Даниел, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики.

Дълбочината, където е станала трагедията, е била 12 метра. Водолази мигновено са опитали да открият тялото в опит да спясат Мартин, който е син от брака на шефката на Българския олимпийски комитет с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.

Според приятели на Весела Лечева най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са устоновили смъртта.

Семейството на Мартин очаква всеки момент второ дете. 

"24 часа" поднася своите искрени съболезнования за огромната загуба на Весела Лечева и семейството. 

Мартин Велев
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