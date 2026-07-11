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С близо 1.5 млн. евро старческият дом в Караисен вече има пречиствателна станция и фотоволтаик

Дима Максимова

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Домът за стари хора в Караисен е напълно реновиран Снимка: Община Павликени



Съвременна среда за живот, по-високо качество на социалната грижа и по-добри условия за възрастните хора осигури Община Павликени с успешното приключване на проекта за модернизация на Дома за стари хора в село Караисен. Инвестицията е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
С 1 497 210 евро сградата на Дома беше изцяло обновена и разширена с пристрояване, така че да отговаря на всички съвременни стандарти за предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора.

Изградени са нови жилищни помещения със самостоятелни санитарни възли, просторни дневни, помещения за хранене, рехабилитация и индивидуална работа. Монтирани са нов асансьор, доставено е професионално кухненско оборудване, медицинска техника и мобилна станция за телемедицина.
 Максималният брой потребители е 35. За тях са обособени 14 двойни стаи, 3 единични и 2 гарсониери.
Особено внимание е отделено на устойчивото управление на сградата, която вече е клас „А". Изградени са фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW, малка пречиствателна станция за битови отпадни води, въведени са мерки за енергийна ефективност.
Прилежащото пространство е благоустроено с нови алеи, зона за отдих. Изградена е и фитнес-зона на открито, която е сред важните изисквания на финансиращия орган.
В резултат на изпълнената инвестиция Домът за стари хора в Караисен вече предоставя социалната услуга в среда, която напълно отговаря на изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги. За потребителите са осигурени по-комфортни условия на живот, по-добра достъпност, повече лично пространство и възможности за активен и достоен начин на живот., бе отчетено на заключителна конференция.
От 1 юни потребителите на социалната услуга вече са настанени в обновената сграда. За периода на строителните работи, те временно бяха преместени в с. Вишовград.
Ръководителят на проекта инж. Анастасия Вачева посочи, че сградата на социалната услуга е построена през 1930 г. и основно преустроена през 1981 г. Социалната услуга се предоставя от 1994 г. След откриване на услугата не са правени съществени промени във функционалните характеристики на сградата. 
„Този проект е пример как европейската солидарност и средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост могат да достигнат до хората чрез конкретни резултати. Благодаря на всички, които имаха отношение към изпълнението на този проект", каза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Домът за стари хора в Караисен е напълно реновиран Снимка: Община Павликени

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