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Задържаха двама младежи, правили си гонка по ул. "Магистрална" във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Архив на МВР

Полицаите във Велико Търново  спряха гонки с автомобили по ключова улица на града, част от главния път София-Варна. Двама са задържани. Образувано е досъдебно производство, съобщи ОДМВР.
Тази нощ около 1,30 ч. е получен сигнал на тел. 112 за силен шум от автомобили, форсиране на двигатели в района на Търговски парк -В. Търново, на ул. Магистрална. Към мястото са насочени три екипа на полицията. Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофарната уредба с форсиране на двигателите.

Установени са водачите - на 18 и 19 години от В. Търново, неизвестни до момента на полицията. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Последвала е проверка на още 37 автомобила, 1 мотоциклет, събрани в района и 56 шофьори и зрители. Други нарушения не са установени.

Снимка: Архив на МВР

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