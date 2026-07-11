Илин Димитров: Курортите са пълни, туристи имаме

"Първите два месеца сезонът започна колебливо и плавно. И сезонът, и бюджетът са с наследени тежки дефицити. В момента добрата новина е, че вече курортите са пълни, туристи имаме. Броят на резервациите се приближава до този от миналата година", това каза министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

По думите му въпросът е дали ще успеем да наваксаме тази дупка от май и юни така, че да можем в края на септември да се поздравим с един успешен сезон.

"Решението е някъде по средата. Рекламата ни е изключително агресивна в момента и мисля, че дава ефект", обясни министърът.

Според него страната ни има огромен потенциал, но когато той не е реализиран, се превръща в пропуснати ползи.

"България посреща около 4 млн. туристи годишно. Държавите със силен летен туризъм посрещат между 2 и 3 пъти повече. Нашата голяма цел е да удвоим броя на чуждестранните туристи до края на мандата ни през 2029 г.", обяви Димитров.