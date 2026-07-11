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Двамата пострадали в тежката катастрофа на "Тракия" са в стабилно състояние

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Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. Снимка: ОД НА МВР - БУРГАС

В стабилно състояние са двамата мъже, които в петък пострадаха в тежката катастрофа на магистрала "Тракия". 

Инцидентът стана край Карнобат, на 312-ия км от магистралата. Камион, който се е движел в посока София, е преминал през мантинелите, навлязъл е в насрещното и ударил две коли. На място е загинал един човек. 

Един от пострадалите, 26-годишен, е транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ "Бургас" със счупване на предмишница.Другият ранен -на 46 години, е в отделението по реанимация на частна болница в града, с контузия на черния дроб. 

Подобен инцидент имаше и на 24 юни. Тогава на АМ "Тракия", но край Ямбол, шофьор на камион изгуби контрол над превозното средство и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

Проверките веднага след катастрофата са показали, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонтът на участъка, сцеплението е два пъти над нормите, наред е и самата асфалтова настилка, каза началникът на Областното пътно управление Бургас - инж. Митко Порязов пред БНТ. 

Катастрофата на АМ "Тракия" станала минути след 14 часа. Снимка: ОД НА МВР - БУРГАС

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