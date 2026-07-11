Кандидатите за лидер на ДСБ - не е битка, а състезание (На живо)

Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Никола Минчев са сред официалните гости

Надпреварата за лидерския пост в ДСБ не е битка, а състезание - тази теза обедини двамата основни кандидати за лидер Радан Кънев и Йордан Иванов минути преди старта на партийния конгрес в НДК днес. 523 от 650 делегати ще избират наследник на Атанас Атанасов между евродепутата Кънев, народния представител Йорданов и разградчанина Васко Василев.

Гости на събитието на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев, а "Продължаваме промяната" изпратиха евродепутата и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев. Депутатите Надежда Йорданова и Владислав Панев също са тук. Водещи на събранието са депутатът и бивш зам.-кмет на Варна Павел Попов и бившият депутат Кристина Петкова.

"Не използвам думата битка в никакъв случай. Пазим си силите за истинските политически битки, вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско", каза Радан Кънев преди началото на форума.

"Намираме се в честно, европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Когато ни управляват откровени леви популисти, а ГЕРБ се подлагат на системно самоунижение, търсейки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец пред демократите в страната. ДСБ следва да отвори нова страница в своята история", каза Йордан Иванов.

"ДСБ е партия, която носител на ясна проевропейска посока и последователна защита на институциите. Винаги се е борила за правова държава и свободата на гражданите", каза той. Терзиев подчерта, че нито една демократична партия не се крепи на един човек, а на хората, които крепят принципите й и носят отговорността за тежките решения и остават заедно. Според него София има нужда от силна демократична общност от хора и партии, които разбират, че управлението е дългосрочна отговорност. Терзиев пожела на ДСБ мъдрост, спокойствие и увереност в този избор. Важно е ДСБ да излезе по-силна и обединена от това събрание, каза столичният кмет.

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