Прощаваме се с космонавта Александър Александров на 13 юли

Поклонението пред втория български космонавт генерал-майор Александър Александров ще е на 13 юли от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, съобщиха от министерството на отбраната.

Александров почина на 10 юли на 74-годишна възраст. Той излита на 7 юни 1988 г. и прекарва в Космоса 9 денонощия и 20 часа, от които 7 дни на орбиталната станция „Мир" на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5".

Александров е завършил специалност летец-инженер през 1974 г. До 1978 г. служи в бойните части на Военновъздушните сили като пилот на изтребител-бомбардировач в Двадесет и втори изтребително бомбардировъчен авиополк в с. Безмер.

През 1983 г. завършва аспирантура в Института за космически изследвания към Академията на науките на бившия СССР, Москва. Получава научна степен „кандидат на техническите науки" (сега доктор).

През 1977 г. Александров е избран за космонавт във втората група от програмата „Интеркосмос", заедно с първия български космонавт Георги Иванов. На 1 март 1978 г. пристига в Центъра за подготовка на космонавти за преминаване на обща космическа подготовка.

Готви се за космическия полет през 1979 г., при който е дубльор на Георги Иванов. Поради технически проблеми космическият полет на Георги Иванов е прекъснат по-рано и не се изпълнява програмата за изследване, която е предвидена за този полет.

След допълнително споразумение между България и СССР се подготвя изпращането на втори български космонавт. През юни 1988 г. Александър Александров става вторият българин, излетял в Космоса. По време на полета извършва 59 успешни научни експеримента, включително изпитание на български храни за космонавти. Експериментите са разработени от Института за космически изследвания при БАН с ръководител акад. Димитър Мишев.