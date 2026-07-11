Задържаха у нас германец, издирван за порнографски материали с деца

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Задържаха у нас германски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест за разпространение на порнографски материали с деца, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.

Той е бил обявен за международно издирване със заповед, издадена от съд в град Мюнхен през месец април 2026 г.

Мъжът е издирван за участие в организирана престъпна група, която се занимава с разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Той е бил установен и задържан в района на с. Искра, общ. Карнобат, обл. Бургас. Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива в района на с. Искра. Тя е осъществена съвместно с германските власти, а от българска страна участие са взели служители от ГДНП, подпомогнати от полицаи от ОД на МВР-Бургас.

Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи начален час на заседанието си, което ще бъде проведено днес.