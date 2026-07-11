ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и КНДР потвърдиха ангажимента си за разширяв...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23206707 www.24chasa.bg

Задържаха у нас германец, издирван за порнографски материали с деца

1412
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Арест СНИМКА: Пиксабей

Задържаха у нас германски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест за разпространение на порнографски материали с деца, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. 

Той е бил обявен за международно издирване със заповед, издадена от съд в град Мюнхен през месец април 2026 г. 

Мъжът е издирван за участие в организирана престъпна група, която се занимава с разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. 

Той е бил установен и задържан в района на с. Искра, общ. Карнобат, обл. Бургас. Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива в района на с. Искра. Тя е осъществена съвместно с германските власти, а от българска страна участие са взели служители от ГДНП, подпомогнати от полицаи от ОД на МВР-Бургас.

Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи начален час на заседанието си, което ще бъде проведено днес.

Арест СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)