Ромска сватба в училищен двор събуди Видин, полицията проверява парите за тържеството

Директорът на Областната дирекция на МВР във Видин е разпоредил проверка във връзка с подадени близо 50 сигнала на тел. 112 за нарушаване на нощната тишина през изминалата нощ, съобщиха от полицията.

Повод за проверката е частно сватбено тържество в двора на училище в кв. „Нов път". Домакин на събитието е общински съветник, който на 6 юли 2026 г. е подал заявление в Община Видин, въз основа на което кметът е разрешил провеждането на частно семейно тържество на открито – в двора на училището в кв. „Нов път", с използване на озвучителна техника след 22 ч, добавят от полицията.

На сватбата е имало 1300 души, а на тел. 112 са постъпили близо 50 сигнала от жители на града.

Разпоредената от директора на ОДМВР-Видин проверка има за цел да установи фактическата обстановка относно законосъобразността на издаденото разрешение за ползване на училищната база, както и спазването на нормативните изисквания при разрешението за озвучаване на открито без упоменат краен час.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР-Видин ще проверяват произхода на средствата, използвани за организирането на тържеството. Резултатите от работата по случая ще бъдат докладвани на Районната прокуратура във Видин.

Преди два дни полицията в Монтана съобщи, че за пускане на силна музика в нощните часове от началото на лятото в Монтанско са иззети 41 музикални уредби. До мярката се е стигнало след сигнали на граждани за нарушения на тишината в нощните часове. Преди да се изземе музикалната уредба, полицаите са предупредили веднъж тези, които пускат музиката и след като те не са се съобразили, се е пристъпило към изземване на озвучителната система.