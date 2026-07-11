Главният секретар разпореди засилени проверки за камионите

Съвместни екипи на полицията и ИА „Автомобилна администрация" ще извършват проверки в цялата страна

Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По негово разпореждане Главните дирекции „Национална полиция" и „Гранична полиция", СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА „Автомобилна администрация", е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани съобразно действащото законодателство. При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА „Автомобилна администрация" за предприемане на последващи действия в рамките на нейните законови правомощия.

Последните седмици у нас станаха няколко тежки катастрофи с участието на камиони.

На 24 юни камион премина мантинелите на магистрала "Тракия" край Карнобат, навлезе в насрещното и помете кола. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

В петък идентичен инцидент се случи на 312-ия км от магистралата. Камионът, пътувал в посока София, премина мантинелите и блъсна две коли. На място загина един човек, а други двама са откарани в болница.