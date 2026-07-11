Самолетът на Нетаняху е престоял на летището в София 47 минути

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Същия ден обаче на летището в София беше забелязан огромен военнотранспортен самолет на американските ВВС

Правителственият самолет на Израел е престоял на столичното летище 47 минути на 7 юли. Това става ясно от данни в портала flightradar.

Самолетът, наричан още "самолета на Нетаняху" и "Крилете на Сион" в този ден е излетял от израелското летище Беер Шеба и е кацнал в София в 10:44 ч. След престой от 47 минути отново е излетял за Беер Шеба, а от там е имал полет до летището Овда, след което отново се е върнал в Беер Шеба. Полетите на израелския правителствен самолет на 7 юли Кадър:flightradar

Не е ясно дали израелският премиер е бил на борда на самолета. Същия ден обаче на летището в София беше забелязан огромен военнотранспортен самолет на американските ВВС С-17 Globemaster.

Самолетът се появи няколко дни, след като американските самолети, разположени на летището в София от началото на войната с Иран, си тръгнаха.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че самолетът е транспортен и е дошъл да прибере оборудването от цистерните.

Американските самолети имаха срок да напуснат аеропорта в София до края на юни. Те кацнаха в България на 19 февруари.

По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май. Решението за това бе взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

След встъпването си в длъжност премиерът Румен Радев съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

Министър Стоянов обясни, че първоначално исканият срок за удължаване на престоя от САЩ е бил до 31 юли, но правителството им даде само месец отсрочка, т.е. от 30 юни.