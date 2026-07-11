Пламен Даракчиев: Атанасов ми каза, че съм го вкарал в политиката

След доклада си на конференцията на ДСБ, Наско Атанасов ме намери да пуша на терасата в НДК и ми каза: "Ти ме вкара в политиката." Не отрекох. И дори си помислих, че дойде ред да разкажа тази история. Това написа във фейсбук един от основателите на СДС Пламен Даракчиев. И продължи:

По старите сигурно си спомнят за така наречената Разградска република през 1991 г. Помня и аз. Дори на гърба си я изпитах като кандидат от СДС на изборите през същата година.

Та именно тогава срещнах Наско, който беше прокурор в града. Срещите продължиха по време на цялата кампания. Наско ме информираше плътно за необичайната обстановка в града и за тесните връзки между БСП и националистите. Особено опасен беше местния началник на областното МВР, който тайно се срещаше с националистите и са затваряше очите пред золумите им. Като например спирането на тока на митинга на ДПС.

Тези връзки рефлектираха главно върху ДПС, които по онова време бяха партньори. Още си спомням един епизод в местната централа на ДПС в деня на изборите, при който Кадир Кадир и останалите активисти бяха в паника. Натискът в селата бе страхотен. Пред секциите стояха милициовери и националисти, говорят си дружески, гледат наоколо страшно. Избирателите на ДПС, там бяха преди всичко такива, не смеят да влязат в секцията.

Та тогава казах на Кадир и на останалите активисти да седнат на стационерните телефон и да съобщават навсякъде - в Исперих, в Калояново и.т.н., че в тази посока са тръгнали, примерно негово превъзходителство посланикът на САЩ, или пък първия секретар на френското посолство, или пък пресаташето на британско и.т.н. Паниката бързо се прехвърли при в съответните места и след малко застъпниците започнаха да докладват, че пред секциите е чисто. Т.е. няма милионери и националисти.

Та, както и да е, отплеснах се. Думата ми е за 32.годишния Наско, младия прокурор на Разград.

Та той ме предупреди, че намерението на ДПС е да осуети и нашия митинг на СДС.

Тогава поисках среща с началника на МВР. Г-н Даракчиев, така и така, не отговарям за това, което може да стане на вашия митинг. Как така не отговяряш? -попитах го аз.. Ми, така, не отговарям - твърдеше той. Щом е така, ще се обадя на президента (Желев) и ще го помоля да прати подразделение на НСО.

На другия ден дадох пресконференция заедно с Божинел Христов, местен фактор и съобщих, че тъй като тукашното МВР не може да осигури реда, това ще направят два автобуса миньори, които тръгват от Мадан. Всички местни вестници, че даже и някои централни го отразиха.

Наско беше много доволен. Всичко вървеше по план. Естествено, нито на Желю съм се обаждал, нито пък съм викал прословутите тогава миньори на КТ "Подкрепа".

Дойде денят на митинга. Бяхме осигурили собствена охрана, вкюличетелно с автомобили, паркирани отстрани. Инструкцията към водачите бяха, ако усетят провокации на националистите, да включат на първа, да форсират двигателите и да въртят на място.

Изведнъж наоколо почерня от милиционери. Майко мило. Кажи-речи цялата разградска милиция. Барабар с началника. Питам го какво става, а той - нали така поискахте, да пазя митига. Казвам му, бързо да ги разкараш и да не плашиш хората. И той го направи. Къде ще иде.

Митингът мина чудесно. Филип Димитров не дойде. Но за сметка на това дойде Мария, жена ми.

Както и да е. Минаха изборите. Последва среща с Йордан Соколов (заедно с Йордан Василев), вече министър на вътрешните работи с искане Атанасов да оглави службата за сигурност, която тогава беше към министерството. През това време Наско и бивша му жена ни бяха на гости с преспиване.

Накрая Соколов го назначи началник на Областната дирекция на МВР в Разград. По-късно, вече в правителството на Иван Костов стана шеф на Националната служба на МВР.

По времето, когато беше началник на областната дирекция в Разград, два- три пъти му ходих на гости. При едно от тях, вечерта в кръчмата забелязах страшно весели хора. Цялата кръчма. Вестниците пишеха с възторг, че местен бабаит стрелял два пъти в тавана на местен ресторанат. Вдигаха се наздравици, хората се поздравяха. Един вид най-сетне и тук стана като у София. А по онова време в в столицата се стреляше на поразия и мутрите се избиваха помежду си..

А предишния началник на МВР какво стана с него, ще попитате вие? Соколов го уволни и назначи на негово място Атанас Атанасов. И не само това. Един ден съм отново в Разград. Влизаме в магазин за платове и си харесах плат за костюм.

На тебе на продавам, няма платове за тебе тук - чух аз да казва продавачът.

Както се сещате - същият. Доскорошния началник на полицията в Разград.

Така така с Наско. Накара ме днес да си спомня много работи.

Пламен Даракчиев е един от учредителите на Съюза на демократичните сили (СДС). През 1990 г. е избран за народен представител във Великото народно събрание, където е заместник-председател на социалната комисия и член на бюджетната.

Участва в Протеста на тридесет и деветимата и не подписва Конституцията от 1991 г. През 1997 г. става главен секретар на отделилото се от „Подкрепа" Обединение „Промяна" и член на Националния протестен щаб по време на протестите през зимата на 1997 г. След създаването на Реформаторския блок през 2013 г. е член на неговия Граждански съвет, а през 2017 г. се включва в новосъздадената партия „Да, България!".

След 9 години начело на ДСБ Атанас Атанасов официално се оттегли от председателския пост, за да предаде щафетата на нов лидер, с повече енергия. Това стана днес на общото събрание на партията, на което предстои да бъде избран и новият й председател. Трима са кандидатите за лидер на Демократи за силна България (ДСБ) - Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев.