Задържаха за 72 часа шофьора на тира от кървавото меле на "Тракия" край Карнобат

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Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа шофьорът на тира от кървавото меле на магистрала "Тракия" край Карнобат, станало вчера.

А.И. е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две, настъпили в резултат на пътнотранспортното произшествие, уточниха от пресцентъра на прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор е отнето и свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия.

Инцидентът стана край Карнобат, на 312-ия км от магистралата. Камион, който се е движел в посока София, е преминал през мантинелите, навлязъл е в насрещното и ударил две коли. На място загина един човек, а друга двама бяха ранени.

26-годишен мъж бе транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ Бургас със счупване на предмишница, а другият ранен - мъж на 46 години, е в отделението по реанимация на частна болница в града, с контузия на черния дроб.