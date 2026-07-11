Радан Кънев победи кандидата на Костов и Атанасов за лидерската позиция на ДСБ

Бих разглеждал следващото ръководство като един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите, коментира новият-стар председател

Няма съмнение, че много наши симпатизанти харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат за президент

След повече от 9 години под ръководството на Атанас Атанасов ДСБ минава на нов етап - от днес новият председател на партията е Радан Кънев, който вече има един, преди Атанасов. От 530 бюлетини, Кънев получи 302 гласа, а конкурентът му Йордан Иванов - 223. Васко Василев се отказа още преди гласуването

Целта на ДСБ е да се върне в центъра на политическите събития. Освен това ДСБ искат да са сред основните алтернативни играчи срещу хегемонията на Румен Радев и неговата "Прогресивна България".

Новият председател ще трябва да преведе партията през предстоящия президентски вот наесен и местните избори догодина. Той трябва да гарантира, че ще запази партийните идеали без да предизвиква нови тежки компромиси с коалиционните партньори.

Трима бяха кандидатите за председател - евродепутатът Радан Кънев, народният представител Йордан Иванов и разградчанина Васко Иванов.

Преди повече от седмица създателят на ДСБ Иван Костов присъства на представянето на програмата за управление на партията Йордан Иванов и де факто засвидетелства своята подкрепа. Не се появи обаче на едно от основните събития на Кънев, нито дойде на днешното събрание. Иванов беше избора на досегашния председател Атанас Атанасов, който в началото на кампанията дори призова Кънев заедно да дадат шанс на по-младите и нови кадри.

Веднага след избирането си новият председател каза, че е изненадан от резултата, очаквал същото съотношение, но в полза на Иванов. И все пак представи своята концепция за тясното ръководство на ДСБ. Предложи конкурента си за един от двамата си заместници. Освен Иванов зам.-шефско място отново ще получи и Людмила Илиева.

В Изпълнителния съвет остава и Катя Панева, която ще продължи да оглавява предизборния щаб.

Кристина Петкова е предложението на Кънев за международен секретар.

Бившият лидер на "Зелено движение" Владислав Панев, когото ДСБ привлече в листите си на последния вот и отново направи депутат, също влиза в тясното ръководство на партията. Кънев се обоснова като обясни, че като партия на дясното икономическо послание ДСБ се нуждае от говорител, който се е утвърдил като такъв - Панев. Евгени Харалампиев, Димитър Чорбаджиев, Георги Недев и Иво Божков допълват Изпълнителния съвет.

Кънев обяви, че оставя 2 свободни позиции. Надява се те да бъдат заети догодина, защото едно от обещанията му по време на кампанията е било за една година да привлече национално разпознаваеми хора, какъвто бил случаят с Панев.

По-рано днес Атанасов направи обстоен отчет на свършеното до сега, както и обяснения за някои от компромисите, направени като част от коалицията с "Да, България" и "Продължаваме промяната". И обяви, че минава "в запаса", но ще продължи да е на линия и част от политическия живот.

Атанас Атанасов отказал да е част от ръководството, но Кънев увери, че ще разчита на него - като депутат и зам.-председател на парламента. Новият лидер подчерта, че ще се възползва от уставните текстове, които предвиждат при вземането на решения от тясното ръководство да се канят и депутати - с право на глас. И подчерта, че всички депутати ще бъдат канени на свиканите от него заседания.

А след гласуването Кънев и Иванов застанаха заедно пред медиите.

"Имаме на практика равен резултат между двама политици с близки и добри лични и професионални отношения. Бих разглеждал следващото ръководство като един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите", каза новоизбраният лидер.

На въпрос дали ще подкрепят Андрей Гюров за президент, Кънев заяви: Както знаете няма кандидатура на Андрей Гюров, така че няма как да подкрепим. Ние работим с колегите си от "Да, България" и заедно с други демократични формации за това да има единен кандидат на демократичната опозиция, който да спечели изборите. За име е рано да говорим. Но няма съмнение, че много наши симпатизанти харесват Гюров, но той не е кандидат".

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