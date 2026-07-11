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Организацията на движение на участъци в област Кюстендил ще се променя между 13 и 17 юли

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Организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се променя.

Организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се променя между 13 и 17 юли, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".

На път I-1 Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313-и км до 356-и км заради полагане на маркировка движението ще преминава в лентата, в която не се работи. В същия участък, но във времето от 7:00 часа до 15:00 часа, ще се премахва крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите, предава БТА.

На път I-6 ГКПП „Гюешево" – Кюстендил – Радомир в участъка от 0-и до 42-ри км между 7:00 часа и 15:00 часа последователно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. Причината е планирано косене на треви и храсти.

На автомагистрала „Струма" в участъка от 56-и до 86-и км между 7:00 часа и 17:00 часа от 13 юли до 17 юли, поетапно ще се извършват ландшафтни дейности. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента, предупреждават от пътната агенция.

Тази седмица беше въведена временна организация на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради дейности по поддръжка и полагане на пътна маркировка.

Организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се променя.

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