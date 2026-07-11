Хванаха бракониери, отсекли 12 кубика дърва край Буковец

Хванаха бракониери на дърва в землището на брусарското село Буковец. Горските установили 12 кубика дърва, добити без нужното разрешение.

Контрабандният добив на дърва е установен вчера около 10 часа от екип на полицейския участък в Брусарци и представители на Регионална дирекция по горите Берковица. Те установили група добиващата дървесина без да има разрешително за това. Отсечени били 12 плътни кубика дърва от вида "Цери" и "Благун", като 5 кубика от тях били натоварени на кола, без да имат нужната горска марка и превозен билет, уточняват от полицията в Монтана.

По случая в Районно управление Лом е образувано досъдебно производство. Дървата са иззети, а извършителите на деянието са доведени за разпит в полицейски участък Брусарци, където правят пълни самопризнания. Нанесената щета е в процес на изясняване.