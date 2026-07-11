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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23207099 www.24chasa.bg

Хванаха шестима с райски газ и наркотици в Слънчев бряг

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СНИМКА: ОДМВР-Бургас

Шестима души са задържани, като са иззети количества райски газ и различни видове наркотици при специализирана полицейска операция, проведена снощи в курорта Слънчев бряг. В акцията са участвали служители на отдел „Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Районното управление в Несебър, съобщиха от полицията. 

В хода на операцията са образувани две преписки за разпространение на райски газ. Полицаите са открили и иззели общо 37 флакона с вместимост по 700 мл, намерени в лек автомобил и в квартира в Несебър, ползвани от 18-годишен мъж от София. По данни на полицията той е разпространявал райски газ както в Слънчев бряг, така и в други курорти по Южното Черноморие.

СНИМКА: ОДМВР-Бургас
СНИМКА: ОДМВР-Бургас

Сред задържаните има български граждани, както и двама украинци. По случая са образувани още три преписки за притежание на марихуана и кокаин. 

СНИМКА: ОДМВР-Бургас
СНИМКА: ОДМВР-Бургас

Образувано е и бързо производство срещу 29-годишен мъж от село Кошарица, у когото са открити около 7 грама марихуана. Разследването по случаите продължава.

СНИМКА: ОДМВР-Бургас
СНИМКА: ОДМВР-Бургас
СНИМКА: ОДМВР-Бургас

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