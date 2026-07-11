Иво Христов: Договорът с "Боташ" ще стане печеливш

Зеленски има много основания да благодари на България, заяви още вицепремиерът

Отваря се възможност договорът с "Боташ" да стане печеливш. Мислите ли, че Турция няма интерес да търгува у нас, има възможност този договор да стане печеливш и това ще се случи. Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.

На 6 юли премиерът Румен Радев проведе среща с турския президент Реджеп Ердоган, на която беше подписано замразяване на договора между България и турската газова компания "Боташ", по който страната ни плаща всеки ден по 500 хил. евро, за 15 месеца.

След срещата "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

"България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия", подчертаха още от българското правителство в прессъобщение.

Договорът между България и "Боташ" бе подписан в началото на 2023 година при служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Впоследствие правителствата на ГЕРБ и ПП-Дб критикуваха сделката като неизгодна за България. А Румен Радев в предизборната си кампания подчерта, че може да покаже как договорът, по който България плаща по 500 хил. евро на ден, може да стане печеливш. Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров поиска промяна в договора. А тези разговори бяха продължени от кабинета на Румен Радев. Като миналия месец и Турция даде знак, че Ердоган желае предоговаряне на договора с "Боташ", но при цялостно сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и енергиен пръстен към Централна Европа, който трябва да пренася не само газ, но и електричество.

"Условията България да стане портал за енергия са на лице, договореностите ни с Анкара са дипломатически успех", коментира още вицепремиерът Христов.

"Зеленски има много основания да благодари на България, защото много украинци намериха убежище у нас", заяви още вицепремиерът на въпрос относно срещата на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски.

"Вкарването на религиозен момент в условия на въоръжен конфликт може да има сериозни последици. България в момента прави голяма услуга на Европа", отговори той на въпрос за позицията на България относно 21-ия пакет със санкции на Европейския съюз срещу Русия. Преди два дни министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но има резерви. Същата позиция по-рано изрази и премиерът Румен Радев, въпреки че обсъди с украинския президент евентуално сътрудничество в производството на дронове между България и Украйна.

По темата за сделката с немския концерт "Райнметал" Христов коментира, че щом няма заделени пари, сделката ще се отсрочи.

"Социалните плащания са съхранени. българските граждани ще получат това, което им е обещано", заяви вицепремиерът по темата за бюджета.

"Аз не съм участвал в определянето на тази заплата, осъждам я и тя ще бъде понижена", каза той по темата за размера на заплата на директора на НДК, който беше оповестен по-рано от културния министър Евтим Милошев.

"Досегашния режим за достъп до досиетата се съхранява, а междувременно тече и процес по дигитализация", заяви Христов по темата за комисията за досиета, която беше закрита.