Даниел Парушев, ПБ: Ще ограничим дефицита в следващия бюджет

Това не е положително, че изобщо се стига до такъв свръхдефицит, но увери при подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъдат предложени решения за ограничаването му. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" Даниел Парушев пред NOVA NEWS. Той добави, че отчетеният дефицит от 5,7% е резултат от натрупани финансови проблеми през последните години.

При разминаване между машинния протокол и разписките за действителен трябва да се приема резултатът от машината. Той защити идеята за връщане на 100% машинно гласуване и заяви, че целта е „невалидните бюлетини да стигнат до нула" и да бъде възстановено доверието в изборния процес.

По темата за инвестицията на германската компания „Райнметал" Парушев заяви, че „не достигат средства, тъй като необходимите 400 млн. евро не са били предвидени в бюджета. „България трябва да изгради абсолютно всичко, а в същото време приходите ще бъдат 50 на 50", каза той.

По думите му към момента страната е „губещата страна", затова предстои подробен анализ и евентуално предоговаряне на условията.